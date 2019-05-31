قوات مكافحة الإرهاب تقتل 14 داعشيا بعملية إنزال جوي جنوب غرب الموصل

قتلت قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب -اليوم الخميس- 14 داعشيا في عملية إنزال جوي جنوب غرب الموصل على مسافة 400 كيلومترا شمال بغداد.

وذكر بيان صدر عن قيادة عمليات نينوى اليوم، أن "قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب نفذت عملية إنزال جوي بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي في قضاء الحضر على مسافة 90 كيلومترا جنوب غرب الموصل، ودارت اشتباكات مع عناصر داعش، ما أسفر عن مقتل 14 إرهابيا، بينهم انتحاريون وقادة في التنظيم".

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، تسلل عناصر داعش وقيامهم بتنفيذ عمليات تفجير واختطاف وقتل ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء عسكريا على تنظيم داعش في البلاد.