انتخاب جيمس مارابي رئيسا جديدا لحكومة بابوا غينيا الجديدة

انتخب برلمان بابوا غينيا الجديدة، وزير المالية السابق جيمس مارابي، رئيسا جديدا لحكومة البلاد، بعد أشهر من الاضطرابات السياسية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الخميس.

وذكرت إذاعة "راديو نيوزيلاندا" أن مارابي هزم رئيس الوزراء السابق السير ميكير موراوتا بأغلبية 101 صوت مقابل 8 أصوات في البرلمان المؤلف من 111 مقعدا.

وكان بيتر أونيل، الذي قاد البلاد منذ عام 2011، استقال من منصب رئيس الوزراء أمس الأربعاء قبيل تصويت بحجب الثقة عنه في البرلمان.

وكان مارابي، 64 عاما، وزيرا للمالية في عهد أونيل حتى أبريل.

ومارابي هو رئيس الوزراء الثامن في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 8 ملايين نسمة، والتي كانت خاضعة للإدارة الأسترالية حتى عام 1975.