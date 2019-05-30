أردوغان: تركيا متمسكة بالحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -اليوم الخميس- إن بلاده لا تزال متمسكة بمطالبتها بعضوية الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وعود التكتل التي لم يف بها، وذلك بعد يوم من انتقاد الاتحاد الأوروبي أنقرة بشأن استقلال القضاء.

وأضاف أردوغان -لأعضاء السلطة القضائية في القصر الرئاسي في أنقرة- أنه "مع حزمة الإصلاحات هذه، نعلن التزامنا بعملية الحصول على العضوية الكاملة للاتحاد الأوروبي، على الرغم من عدم الوفاء بالوعود المقدمة لنا".

وأثناء الخطاب، أعلن أردوغان تفاصيل استراتيجيته للإصلاح القضائي، التي أُعلن عنها للمرة الأولى في عام 2018، قائلا إن الإصلاحات القضائية ستشمل فترات احتجاز محدودة قبل المحاكمة وعدم التسامح مع التعذيب.

كما تعهد أردوغان بتحسين حقوق الإنسان وحرية التعبير، قائلا إن الحكومة ستخفف من حجب المواقع الإلكترونية، وستغلق فقط أقسام من صفحات مواقع الإنترنت المحظورة بدلا من منع الدخول إلى مواقع الإنترنت بالكامل.

وتحظر تركيا الدخول إلى العديد من المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت، وقالت إنه تم حظر الدخول على ويكيبيديا في عام 2017 "لدواع الأمن القومي".

وأصدرت المفوضية الأوروبية -يوم الأربعاء- تقريرا عن تركيا، مشيرة إلى "مزيد من التراجع الخطير" فيما يتعلق بالقضاء التركي.

وذكر التقرير أن أنقرة فشلت في معالجة "المخاوف الخطيرة بشأن التطورات السلبية المستمرة في حكم القانون والحقوق الأساسية".

وقامت الحكومة التركية بتسريع وتيرة حملتها الصارمة على نواب معارضين ونشطاء وصحفيين في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة من جانب فصيل عسكري عام 2016.

ويقبع في السجون أكثر من 30 ألف شخص بسبب صلات مزعومة برجل الدين فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، ويحمله اردوغان المسؤولية عن الانقلاب، وهي تهمة نفاها جولن مرارا وتكرارا.

وكانت تركيا قد أعلنت عن استراتيجية الإصلاح القضائي في عام 2018 لكنها لم تنفذها بعد - وهو أمر أشارت إليه المفوضية الأوروبية أيضا في تقريرها. ومن المتوقع تنفيذ الإصلاحات بحلول عام 2023.