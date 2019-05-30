وزير خارجية ألمانيا يطلب من روسيا إطلاق سراح بحارة أوكرانيين محتجزين لديها

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طلب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الإفراج الفوري عن 24 بحار أوكرانيا تم اعتقالهم من قبل روسيا، وذلك خلال زيارته لأوكرانيا اليوم الخميس.

وأشار ماس اليوم بالعاصمة الأوكرانية كييف إلى أن اعتقال هؤلاء البحارة يعد عملا غير قانوني، بعد صدور حكم من المحكمة الدولية لقانون البحار قبل أيام أيضا.

ويعتزم ماس الالتقاء بأقارب هؤلاء البحارة خلال زيارته.

يذكر أنه تم إيقاف هؤلاء البحارة واعتقالهم من قبل خفر السواحل الروسية، خلال محاولتهم الوصول من البحر الأسود إلى بحر آزوف العام الماضي.

ويقبع الرجال منذ ذلك الحين في الحبس في موسكو، وهم مهددون بعقوبة سجن تصل إلى ستة أعوام.

وكانت المحكمة الدولية لقانون البحار قد طلبت يوم السبت الماضي إطلاق سراح البحارة وكذلك إعادة السفن الثلاثة التي تمت مصادراتها.

ولا يتم الاعتراف بحكم المحكمة في روسيا؛ لأن القضية لا تندرج ضمن اختصاصها.