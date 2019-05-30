تراجع عدد حالات الدخول غير المصرح به إلى ألمانيا في عام 2018

كشفت الشرطة الاتحادية بألمانيا عدد حالات دخول غير مصرح بها إلى ألمانيا خلال العام الماضي تقل بشكل واضح عما تم رصده في عام 2017.

وجاء في رد الحكومة الاتحادية على استجواب من الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، أن أفراد الشرطة أبلغوا عن 42478 حالة دخول غير مصرح بها على مستوى ألمانيا خلال عام 2018.

يذكر أن أفراد الشرطة الاتحادية لاحظوا أكثر من 50 ألف شخص دخلوا بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا في عام 2017.

وبحسب البيانات، جاء أكثر من ثلاثة آلاف مهاجر غير شرعي من أفغانستان إلى ألمانيا خلال عام 2018، ومثلهم من نيجيريا، وجاءت العراق في المرتبة الثالثة بين المواطن التي انحدر منها المهاجرون غير الشرعيين بعدد 2438 مهاجرا غير شرعي وفي المرتبة الرابعة سورية بعدد ألف مهاجر غير شرعي.

وتم تسجيل أغلب حالات الدخول غير الشرعية في مطارات بواقع 10289 حالة، وعلى الحدود مع النمسا التي يوجد بها رقابة منذ خريف عام 2015 بواقع 11464 حالة.

ولكن الشرطة التقطت عددا كبيرا أيضا من حالات الدخول غير المصرح بها على الحدود الألمانية-السويسرية بواقع 4062 حالة.

وأبلغ أفراد الشرطة الألمانية عن 4295 حالة دخول غير مصرح بها على الحدود مع التشيك، ليمثل ذلك زيادة طفيفة على هذه الحدود؛ حيث كانت الشرطة لاحظت 4035 حالة دخول غير مصرح بها على الحدود الألمانية-التشيكية في عام 2017.

وعلق نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر شتفان توماي على الأعداد قائلا: "إذا تم إغلاق طريق، ينفتح طريق آخر"، موضحا أنه لهذا السبب لا تعد أعمال الرقابة على الحدود مع النمسا التي مددتها الحكومة الاتحادية أكثر من مرة، حلا دائما.

وبدلا من ذلك شدد توماي على ضرورة أن تتطور وكالة حماية الحدود الأوروبية "فرونتكس" في النهاية إلى هيئة حماية حدود أوروبية حقيقية ذات صلاحيات وعدد كاف من الأفراد.