عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو، يرصد رجلًا عاريًا تطوف به زوجته فوق سيارة في إحدى المدن الكولومبية.

وأفادت الفضائية بأن موقع الإنترنت وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي، قد شهدت ضجة، بعد انتشار مقطع الفيديو الذي يصور عقوبة امرأة لزوجها بعد خيانته لها.

وأضافت نقلًا عن «ديلي ميل»، أن الحادث وقع في مدينة بارانكيا الكولومبية، عندما أرغمت امرأة زوجها، على الخروج إلى الشارع دون ملابس، كعقاب له على خيانته الزوجية.

وأردفت أن الزوجة ضبطت زوجها مع عشيقته في أحد الفنادق، وأعلنت أنها لن تغفر له إذا خلع ملابسه وصعد على ظهر سيارتها لتطوف به في جميع أنحاء المدينة.