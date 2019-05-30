غرق 5 تلاميذ في خزان مائي وسط فيتنام

أعلن مسؤول فيتنامي أن 5 من تلاميذ المدارس غرقوا، اليوم الخميس، في وسط فيتنام بعد أن حاولت مجموعة من الأطفال إنقاذ صديقة لهم سقطت في خزان أحد السدود.

وقال تران دانه لونج، رئيس بلدة باك ثانه، إن الحادث وقع عندما كانت مجموعة من تلاميذ الصف الثامن -في سن 14 عاما تقريبا- من مدرسة ثانوية في مقاطعة نجي آن يلعبون بالقرب من أحد السدود في البلدة.

وسقطت تلميذة في الماء. وحاول التلاميذ الأربعة الآخرون إخراجها، لكنهم سقطوا أيضا في الخزان. ولقي جميع الأطفال الخمسة -4 فتيات وصبي واحد- حتفهم.

ويغرق نحو 2000 طفل كل عام في فيتنام، وفقا للإحصاءات الحكومية، مما يجعل الغرق هو السبب الرئيسي للوفاة بين الأطفال دون سن 15 عاما في البلاد. والكثير من الأطفال في فيتنام لا يعرفون كيفية السباحة.

ومنذ بداية عام 2019، غرق ما لا يقل عن 30 طفلا في سن المدرسة في مقاطعة نجي آن وحدها.