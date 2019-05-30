اتهام أحد نجوم «يوتيوب» في إيطاليا بالتهرب من ضرائب بقيمة مليون يورو

ذكرت شرطة الجرائم المالية في إيطاليا اليوم الأربعاء، أن أحد أشهر نجوم موقع "يوتيوب" في البلاد يواجه اتهامات بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة أكثر من مليون يورو (1ر1 مليون دولار).



وقالت شرطة الأموال العامة في بيان إن النجم صاحب المدونة المرئية ينحدر من منطقة فلورنسا ويبلغ 23 عاما من العمر، بدون الكشف عن اسمه. وبحسب وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إنه ستيفانو ليبري. ولدى ليبري نحو أربعة ملايين متابع.



وأكد ليبري الاتهامات في بيان قال فيه إنه "يسدد الضرائب دائمًا بنية صادقة، وإلا كنت الآن في جزر كايمان وأقود سيارة فيراري"



وقالت الشرطة إن المدون لم يعلن عن دخل بقيمة أكثر من 600 ألف يورو من الإعلانات في فيديوهاته وتهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة بقيمة 400 ألف يورو بين 2013 و2018 .



ونقلت وكالتا أنباء "أنسا" و"أدكرونوس" عن المتهم قوله في بيانه "إذا كان هناك مبلغ يجب أن يتم تسديده فسيتم هذا بطريقة هادئة".



وأضاف أن شرطة الجرائم المالية لديها تفسير مختلف لالتزاماته الضريبية، وربما يرجع ذلك إلى عدم فهمهم لعمل موقع "يوتيوب".