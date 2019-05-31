انطلاق أعمال القمة الخليجية في مكة المكرمة غرب السعودية

انطلقت مساء اليوم الخميس، في قصر الصفا بمكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية قمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باكتمال حضور قادة دول الخليج العربية أو ممثليهم، والتي ستتركز أعمالهما على بحث الوضع الأمني في المنطقة ومواجهة الخطر الإيراني المتصاعد ضد الأمن القومي العربي.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجه دعوة في الـ18 من الشهر الجاري إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية؛ لعقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة اليوم الخميس، في ظل الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية، وذلك بخلاف قمة منظمة التعاون الإسلامي، التي تعقد غدا الجمعة، والتي كانت مقررة منذ زمن طويل.