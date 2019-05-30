بدأت أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "شقة فيصل"، الذي يُعرض على قنوات MBC مصر، بمفاجأة سعاد (مي القاضي) لـ ميزو (كريم محمود عبد العزيز) بنشر خبر عنه في الجريدة التي تعمل بها، بعد أن وعدته بفضح حمادة زعبولة (ريكو)؛ لسرقته أغنيته، وعند علم "زعبولة" بالخبر صمم أن ينتقم من ميزو، وعلى جانبه اقترحت سكر (أيتن عامر) أن تتولي مسئولية شهرة ميزو عبر السوشيال الميديا.

اجتمعت شربات (نسرين إمام) مع جيرانها وقامت بتسويق مستحضرات تجميلية لهم؛ لتستغل فرصة الربح من وراء البيع لهذه المنتجات.

قام أشرف زغللة (أحمد فتحي) بإعطاء "هاني" حصته من ثمن بيع المخدرات، وطلب منه هاني عدم معرفة والده أيمن ريموت (الراحل وائل نور) بالأمر، وأثناء دخوله المنزل وهو في حالة إعياء شديد، هاجمه والده أيمن بالضرب؛ لتعاطيه المخدرات، بينما تطاول هاني عليه ودفعه إلى الحائط دفعة قوية، فطرده والده من المنزل.

وخلال الأحداث لجأت هبة (منة عرفة) إلى جارها "زغلول"؛ ليساعدها في حل أزمتها مع "هاني"، ولكنه رفض الحديث معها.

وفي نهاية الحلقة ذهب "زغللة" إلى أحد الملاهي الليلية، وهناك علم أن شربات تعمل في تنظيف الحمامات، واكتشف كذبتها التي اقنعت بها الجميع بأنها تعمل كـ راقصة، وطلبت منه التستر عليها، ووافق على طلبها بعد أن اشترط عليها تنفيذ أوامره.