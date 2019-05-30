البنك الدولي يمنح إثيوبيا قروضا بقيمة 550 مليون دولار

وافق مجلس إدارة البنك الدولي على حزمة قروض لإثيوبيا بقيمة 550 مليون دولار لدعم جهود تحسين مستوى معيشة العاملين في مجال الرعي ودعم إصلاحات قطاع الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "فيتسم أريجا" سفير إثيوبيا لدى الولايات المتحدة القول إن الحزمة تتضمن 200 مليون دولار لضمان استثمارات خاصة في قطاع الطاقة تصل إلى 1.5 مليار دولار، في إطار البرنامج الحالي لإصلاح قطاع الطاقة.

كما مجلس إدارة البنك الموجود مقره في العاصمة الأمريكية أنه وافق أيضا على منح إثيوبيا قروض بقيمة 350 مليون دولار منها 70 مليون دولار لتحسين مستوى معيشة العاملين في قطاع الرعي، في إطار برنامج يستهدف مساعدة حوالي 2.5 مليون شخص يعيشون في مناطق الرعي بإثيوبيا.

ويستهدف برنامج تنمية المناطق الرعوية الذي أقره البنك تحسين مستوى معيشة سكان هذه المناطق، من خلال مشاركة السكان في تحديد أولويات المشروعات التنموية التي سيتم تنفيذها لصالحهم.

كما يستهدف المشروع الحد من التدهور البيئي على المدى الطويل والحد من تضرر التجمعات الرعوية من التغيرات المناخية المرتبطة بموجات الجفاف.