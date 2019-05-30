شرطة كمبوديا تبحث عن مجرم اغتصب طفلة وقتلها وشقيقها في منزلهما

تبحث الشرطة الكمبودية، اليوم الخميس، عن مجرم قتل طفلة، 10 أعوام، وشقيقها، عامان، داخل منزلهما، بعد نحو 30 دقيقة من مغادرة والدهما للمنزل.

وأعلن جيمس ماكابي، مدير العمليات في وحدة حماية الطفل، وهو قسم في الشرطة مدعوم من صندوق الأطفال الكمبودي غير الحكومي، أن الطفلة التي تعرضت للاغتصاب وعثر عليها في حالة خطيرة بجوار جثة شقيقها أمس الأربعاء قد توفيت متأثرة بجراحها بعد نقلها إلى مستشفى في مقاطعة برياه سيهانوك الساحلية.

وقال ماكابي: "كانت الإصابات مروعة للغاية.. لا أعتقد أنها استعادت وعيها أبدا".

وأضاف ماكابي أنه بينما كانت والدتهما في العمل، ترك الأب، المسؤول عن "الأسرة الفقيرة"، الطفلين بمفردهما في المنزل بينما كان يبحث عن عمل.

واكتشف عم الطفلين ما حدث لهما بعد الجريمة وأبلغ السلطات، وفقا لماكابي.