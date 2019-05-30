ليبيا: القبض على متهم بالانتماء لداعش جنوب مصراتة

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ألقت قوة تابعة لـ"غرفة العمليات الأمنية المشتركة مصراتة"، القبض على متهم بارتكاب أعمال إرهابية والانتماء لتنظيم داعش.

وذكر مكتب الإعلام بالغرفة في إيجاز صحفي نشره صباح اليوم الخميس، أن "العملية جاءت تنفيذا لأمر قبض صادر من قسم التحقيقات بمكتب النائب العام".

وأضافت الغرفة التابعة لحكومة الوفاق الوطني: "فور وصول أمر القبض، تم جمع المعلومات عن المدعو (فارس بالحاج) والمكنى (خطاب)، ومداهمته فجر الاثنين الماضي بمنطقة أبو قرين، بالتعاون مع إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى".

وأكدت الغرفة القبض على المتهم وبرفقته عدد من الأشخاص "يشتبه بكونهم على علاقة به وبأعماله الإرهابية"، مشيرة إلى مصادرة أسلحة وذخائر ومستندات وجدت بمكان المداهمة، وأفادت بنيتها إحالة المقبوض عليهم إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية حيالهم.