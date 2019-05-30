ظريف: مستعد للذهاب إلی الرياض غدا إذا غيرت سياستها

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، استعداده للذهاب إلى الرياض، اذا غيرت الحكومة السعودية سياساتها.

وفي لقاء خاص مع "قناة العالم"، قال ظريف: "نحن منفتحون علی دول الخليج الفارسي ولكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقاً آخر، طريقاً خطراً عليها قبل أن يكون خطراً علی الجميع".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني -في المقابلة التي تم بثها اليوم الخميس- أن رسالة جولته في المنطقة وخارجها هي ضرورة أن تتوقف أمريكا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حربا غير قانونية على الشعب الإيراني.

يُذكر أن منطقة الخليج تشهد توترا بين إيران وأمريكا بعدما شددت واشنطن العقوبات على طهران وأرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة.

وحول ما تسمى بـ"صفقة القرن"، أكد ظريف أن الشعب الفلسطيني سوف يفشلها، داعيا دول المنطقة التي تدعم الصفقة إلى أن تعود إلى رشدها.

يُذكر أن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي ومبعوثه للشرق الأوسط قد قال مؤخرا إنه سوف يتم الإعلان عن خطة سلام بين الإسرائليين والفلسطينيين تعرف بصفقة القرن بعد شهر رمضان.

وقد أعرب الفلسطينيون عن رفضهم للصفقة.