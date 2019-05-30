محافظ كفر الشيخ يكلف بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية

تابع الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، موقف تنفيذ الخطة التموينية وتوافر السلع الأساسية للمواطنين، ومدي الالتزام بمراقبة الأسواق والأنشطة التموينية والتجارية بدائرة المحافظة للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الأسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها وتقديم الخدمات للمواطنين.

وكلف محافظ كفرالشيخ بتعزيز التعاون بين الجهات التنفيذيه بالمحافظة، ومديرية التموين، لضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة بالتزامن مع قدوم عيد الفطر المبارك، مؤكداً أنه لا تهاون في محاسبة المقصرين.