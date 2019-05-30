وافق بنك الاستثمار الأمريكي "جيه.بي مورجان تشيس" الأمريكي على دفع 5 ملايين دولار لتسوية دعوى قضائية ضده بتهمة التمييز ضد الآباء في سياسة إجازات رعاية الأبناء.

كان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي -وهو منظمة حقوقية أمريكية- قد أقام في عام 2017 دعوى قضائية ضد البنك بتهمة ممارسة التمييز ضد الموظف "ديريك روتوندو" الذي كان قد قدم طلبا للحصول على إجازة لمدة 16 أسبوعا لرعاية الأبناء، ولكن الإدارة رفضت منحه هذه الإجازة، التي يحصل عليها الموظفون الذين أنجبوا طفلا جديدا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن قيمة التسوية، هي الأكبر في قضايا التمييز ضد الآباء في إجازة رعاية الطفل بحسب محامي "روتوندو"، مضيفة أن هذه القضية تمثل إنذارا قويا للشركات التي لا تلتزم بتنفيذ القواعد التي تقضي بمنع التمييز بين الموظفين على أساس النوع.

وقال "روتوندو": "يجب معاملة الوالدين على قدم المساواة.. لا يمكن الافتراض بأنه لمجرد أن أصبحت امرأة ما أما جديدة، فإنها ستقوم بكل العمل وأن الأب لن يحتاج إلا إلى قدر من الهدوء ليعود إلى مكان عمله بصورة طبيعية".

وفي الشكوى التي تقدم بها إلى لجنة ضمان المساواة في فرص العمل الأمريكية، قال "روتوندو" إن البنك أبلغه ردا على طلب الإجازة أن قواعد البنك تفترض أن الأم التي أنجبت الطفل، هي الراعي الأساسي له، وهي التي تستحق الإجازة، وليس الأب، وانه نظرا لأن زوجته تعمل معلمة وليست معاقة وأنجبت في العطلة المدرسية الصيفية فهو لا يستحق إجازة رعاية الطفل.

وقال الموظف في شكواه إن سياسة إجازة رعاية الطفل في بنك "جيه.بي مورجان" تنطوي على تمييز نوعي بين الموظفين وتنتهك القانون الاتحادي الأمريكي الذي يحظر التمييز بين الرجال والنساء في أماكن العمل.