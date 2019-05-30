ميركل بعد حصولها على الدكتوراة الفخرية من هارفارد: علينا قول الحقيقة

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إثر منحها درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفارد المرموقة قرب بوسطن اليوم الخميس، إلى تحري "قول الحقيقة تجاه الآخرين وتجاه أنفسنا" على حد قولها.

أضافت ميركل مساء اليوم الخميس، خلال كلمة لها في جامعة النخبة المتميزة "هارفارد" من مقرها في كامبريدج الأمريكية: "يتضمن ذلك أن لا نسمي الأكاذيب حقيقة ولا نسمي الحقيقة كذبا".

وقوبلت ميركل بعد هذه المقولة بتصفيق حاد حتى أن كثيرا من الحاضرين وقفوا خلال تصفيقهم لها.

أضافت ميركل أن على الجميع أن يدعموا بقوة القيم الثابتة وأن يتصرفوا وفقا لها، مشيرة إلى أنه برغم كل الضغوط على اتخاذ المرء لقراراته لا يصح أن يتبع المشاعر الأولية دائما، "وإنما يجب أن يتوقف لبعض اللحظات مع نفسه، ويصمت ويفكر ثانية ويعطي نفسه فرصة للتأمل".