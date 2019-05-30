اليابان تنتقد روسيا للتواجد العسكري في جزر متنازع عليها

انتقد وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا روسيا على تواجدها العسكري المتنام في الجزر الواقعة بشمال اليابان، والتي تعد محل نزاع بين الدولتين منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال إوايا بعد محادثات في طوكيو مع وفد روسي بارز: "لقد أوضحت أن الحشد العسكري في الأقاليم الشمالية غير مقبول بالنسبة لليابان"، مشيرا إلى الاسم الياباني للجزر المتنازع عليها قبالة جزر هوكايدو بشمال البلاد.

استولت القوات السوفيتية على الجزر من الإمبراطورية اليابانية قبل أكثر من 70 عاما في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية. وحال النزاع دون توقيع الدولتين اتفاق سلام ما بعد الحرب.

وأصر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أن روسيا لديها الحق في إجراء أنشطة عسكرية في الأرخبيل، الذي تسميه "جزر كوريل".

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "القوات المسلحة الروسية نشطة في أراضيها السياسية، ولها الحق في القيا بذلك هذا استنادا إلى القانون الدولي".

وأعرب لافروف عن المخاوف المحيطة بالقرار المعتزم لوضع منظومة الدفاع الصاروخية "أيجيس أشور" أمريكية الصنع في اليابان، في إطار ما وصفه بتعزيز التعاون العسكري.

يشار إلى أن أمريكا، وهي خصم جيوسياسي لروسيا، حليف مقرب لليابان. وشدد وزير الدفاع الياباني على أن المنظومة لن تشكل تهديدا على الأمن القومي الروسي.

وجرى عقد الاجتماع في ما يطلق عليه صيغة "اثنين زائد اثنين" الذي يضم وزيري الدفاع و الخارجية في كل من اليابان وروسيا.

يأتي اجتماع اليوم الخميس قبل محادثات رئيس الوزراء شينزو آبي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل في مدينة أوساكا بغرب اليابان.