أمطار غزيرة بوسط الغرب الأمريكي تتسبب في عدم زراعة مساحات كبيرة من الأراضي

ناقش تجار طوال أشهر أي المحاصيل التي سيقوم المزارعون الأمريكيون بزراعتها هذا العام، لكن هذا النقاش تحول الآن إلى التركيز على عدد الأفدنة التي سيتم تركها دون زراعة حيث من المتوقع أن تجتاح أمطار غزيرة وسط الغرب الأمريكي.

ووفقا لوكالة أنباء "بلومبرج"، يتوقع "رابو بنك" وهو مجموعة مصرفية ومالية رائدة في مجال الأغذية والتمويل الزراعي عددا غير مسبوق من الأفدنة غير المزرعة من الذرة، وهو المحصول الأمريكي الذي يتم زراعته على نطاق واسع.

ويشير استطلاع للرأي أجرته الوكالة لعشرة متداولين ومحللين إلى أنه يمكن للمزارعين تقديم مطالبات تأمين لحوالي 6 ملايين فدان من الذرة لن يتمكنوا من زراعتها، أي حوالي ضعف الرقم القياسي في عام 2013.

وقفزت العقود الآجلة للذرة بأكثر من 20% لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب المخاوف من عدم قدرة المزارعين على نثر البذور في الأرض قبيل المواعيد النهائية للتأمين على المحصول.

ووفقا لوكالة خدمة المزارع بوزارة الزراعة الأمريكية، غطى ما يطلق عليها بمطالبات التعويض عن الأراضي غير المنزرعة 3.6 مليون فدان في عام 2013.

وذكرت "بلومبرج" نقلا عن شركة جرو انتليجنتس للتحليل ومقرها نيويورك وتستخدم الأقمار الصناعية من بين مصادر بيانات أخرى، أن الظروف الميدانية تدهورت خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما يشير إلى خطر خسارة كبيرة من أفدنة الذرة.

ومن المناطق الأكثر عرضة لخطر تلك الخسارة من الأفدنة في ولايات إيلينوي وانديانا وأوهايو وفي المنطقة حول حدود ولاية ساوث داكوتا ومينيسوتا وأيواه ونبراسكا.