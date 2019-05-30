أرباح جازبروم ترتفع لأعلى مستوى لها منذ 2007

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة الطاقة الروسية العملاقة "جازبروم" لأعلى مستوى لها منذ عام 2007 على الأقل، مستفيدة من ارتفاع أسعار الصادرات والمكاسب الناتجة عن سعر صرف العملة.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فقد قفزت أرباح الربع الأول بنسبة 44% على أساس سنوي إلى 91ر535 مليار روبل (24ر8 مليار دولار) متجاوزة بصورة كبيرة توقعات المحللين.

واستفادت الشركة من ارتفاع الأسعار لعملائها في أوروبا وتركيا، رغم انخفاض الصادرات إلى المنطقة على أساس سنوي.

وبلغت تكلفة الغاز الذي حصل عليه العملاء من خارج دول الاتحاد السوفييتي السابق في المتوسط 10ر259 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز في الربع الأول، مقابل 50ر231 في الربع نفسه من العام الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن ضعف الروبل على أساس سنوي يعطي دعما لمبيعات جازبروم كون الشركة تجمع جزءا من إيراداتها بالعملات الأجنبية بينما تغطي معظم تكاليفها بالروبل.

ووفقا للشركة، فقد ارتفع سعر صرف الروبل بنسبة7% مقابل الدولار خلال الربع الأول و8% مقابل اليورو، ما أدى إلى أرباح بـ184 مليار روبل من فرق أسعار الصرف.