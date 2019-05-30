اجتماع الأطراف المشاركة في اتفاق الفاو بشأن تدابير دولة الميناء

يشارك حوالي 150 مندوبا من مختلف دول العالم، إلى جانب منظمات حكومية دولية، ومنظمات غير حكومية، في الاجتماع الثاني للأطراف المشاركة في اتفاق الفاو بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء الذي سيعقد في مدينة سانتياغو (تشيلي)، بحسب بيان من الفاو.

ويمثل الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2016، أول صك دولي ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وسيتناول الاجتماع المواضيع الأساسية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق وتطوير نظام تبادل المعلومات واحتياجات الدول النامية.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الاقتصاد والتنمية والسياحة في دولة تشيلي، خوسيه رامون فالينتي، والمدير العام لمنظمة الفاو، جوزيه غرازيانو دا سيلفا هذا اللقاء.

يقدر بأن الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يشمل سنويا كميات صيد تصل إلى 26 مليون طن من الأسماك بقيمة 23 مليار دولار أمريكي، مما يشكل تهديدا كبيرا لاستدامة موارد مصايد الأسماك والنظم الإيكولوجية البحرية بشكل عام، ويؤدي إلى تقويض الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك والموارد البحرية.

كما يهدد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم سبل عيش الصيادين الشرعيين، بمن فيهم صغار الصيادين، ويهدد بذلك أمنهم الغذائي.

ويهدف الاتفاق إلى مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم عن طريق منع السفن العاملة في الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، أو النشاطات التي تدعم هذا الصيد، من استخدام الموانئ وإنزال مصيدهم.

وحتى الآن، هناك 59 دولة طرف في الاتفاقية إضافة إلى الاتحاد الأوروبي بالنيابة عن جميع دوله الأعضاء والبالغ عددها 28 دولة، والتزمت العديد من الدول الأخرى بتنفيذ الاتفاق وبأن تصبح طرفا في الاتفاق في وقت قريب.