حزب حركة خمس نجوم يؤكد قيادة دي مايو له بعد الخسارة في انتخابات البرلمان الأوروبي

حصل لويجي دي مايو، على الدعم كزعيم لحزب حركة خمس نجوم، الشريك في الائتلاف الحاكم في إيطاليا -اليوم الخميس- في تصويت أجراه عبر الإنترنت أعضاء الحزب ودعا إليه دي مايو بعدما مني الحزب بهزيمة فادحة في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وأعلن حزب حركة خمس نجوم في بيان إن دي مايو حظي بدعم 80% من بين أكثر من 56 ألف شخص صوتوا عبر "روسو"، منصة الحزب على الإنترنت.

وكان التوصل إلى نتيجة مؤيدة لدى مايو متوقعا على نطاق واسع، حيث أيدته شخصيات بارزة في الحزب من بينهم مؤسس الحزب الممثل الكوميدي بيب جريلو، ويشغل دي مايو منصب زعيم الحزب منذ سبتمبر 2017 ويعمل في الحكومة كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والعمل.

وكتب دي مايو عبر موقع "فيسبوك": "أشكركم جميعا وأحبكم!"، واعدا بإعادة تنظيم صفوف الحزب وإعادة حفزه، قائلا: "أنا متأكد من أننا سنحقق معا بداية جديدة أقوى من ذي قبل".

وتراجعت حصة حركة خمس نجوم من الأصوات من نحو 32% خلال انتخابات العام الماضي إلى 1ر17%. وفي ذات الوقت، ضاعف حزب الرابطة، الشريك في الائتلاف الحاكم، من الأصوات المؤيدة له من 4ر17% إلى 3ر34%.