«طلقة حظ» مصطفى خاطر يكشف حقيقة «إيمي سالم وجيهان خليل»

بدأت الحلقة الـ 24 من مسلسل "طلقة حظ" بإختطاف عبد الصبور المحامي "سليم" بمساعدة أزواج شقيقاته، وطلب منه تفسير كل ماحدث له في الفترة الماضية.

وكانت المفاجأة أن "نرمين" الفنانة أيمي سالم، "وليلي" الفنانة جيهان خليل، فتيات ليل تم ضبطتهما في قضية أداب وساعدهم في الخروج منها المحامي، ويتفق معهم علي العمل في النصب.

تشعل نار الغيرة في نرمين بعد زواج ليلي من "منصور" الفنان أحمد ماهر، وتقرر الأنتقام منها، وأتفقت مع المحامي علي قتلها.

وبدأت كل منهما في وضع خطة للتخلص من الآخري، ولكن خطة نرمين هي التي نحجت بمساعدة المحامي، فوضعوا لها رصاصة حقيقية في المسدس وورطوا عبد الصبور في قتلها.

وبإنتهاء الحلقة الـ 24 ، يعرف عبد الصبور كل ماحدث له بداية من دخوله الملهي الليلي حتي اختطافه في الحلقات السابقة علي يد "منصور".