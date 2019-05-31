وزير الاتصال الجزائري: وكالة الأنباء الجزائرية تطلق قناة تلفزيونية عبر الإنترنت

قال وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية حسن رابحي إن وكالة الأنباء الجزائرية ستطلق قناة تلفزيونية عبر الإنترنت تُعد إضافة نوعية للحقل الإعلامي الجزائري.

وأضاف رابحي -خلال زيارته لوكالة الأنباء الجزائرية اليوم الخميس- أن القناة الإخبارية التي تسعى الوكالة لإطلاقها والتي شرعت في البث التجريبي منذ 13 مايو الجاري تُعتبر إضافة نوعية للحقل الإعلامي الجزائري، وهي مشروع المستقبل.

وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي يقوم به طاقم الوكالة من صحفيين وتقنيين من أجل استكمال مشروع القناة الإخبارية، معتبرًا أن تنفيذ هذا الهدف سيمكن من توفير المادة الإعلامية والإخبارية للمواطن بصفة متواصلة وبكل مصداقية، معبرًا عن استعداد السلطات الجزائرية لتقديم كل الدعم لهذا المشروع.

وأكد رابحي ضرورة تقديم خدمة راقية لخدمة الصالح العام، متابعًا أن الجزائر تملك كافة الإمكانيات التي تمكنها من إحداث قفزة نوعية في مجال الإعلام المطالب بمواكبة التطورات التي يعرفها العالم، مشيدًا بالكفاءات العاملة بوكالة الأنباء الجزائرية.