مهرجان لسباقات الهجن في شمال أستراليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نظمت ولاية الإقليم الشمالي في أستراليا مهرجان سباقات الهجن السنوي لعام 2020 يوم السبت رغم استمرار الأزمة الصحية لفيروس كوفيد-19.

ورغم إقامة منافسات كأس أولورو لسباقات الهجن استمر إغلاق حدود ولاية الإقليم الشمالي في وجه الأجانب والسياح خوفا من تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار في حين طبقت إجراءات الوقاية والسلامة خلال المهرجان الذي أقيم بالقرب من صخرة أولورو الشهيرة.

وفاز بالسباق الرئيسي الألمانية لارا بيلار (25 عاما) وهي تقيم في المنطقة منذ ثلاثة أعوام.

وعن سبب نجاحها في الفوز بالسباق والسيطرة على الحيوان قالت :"أعتقد أن لكنتي الألمانية ساعدتني في ذلك تماما لأنها تبدو أكثر شدة وصرامة من اللكنة الأسترالية".

ورغم غياب الجمهور تضمن المهرجان في نسخته التاسعة الكثير من الأنشطة والأحداث والمسابقات المرتبطة بسباقات الهجن.

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أستراليا حتى الآن 7150 حالة إلى جانب 103 حالات وفاة.