ألمانيا والتشيك والنمسا تعتزم توسيع نطاق السكك الحديدية الرابطة بينها

تعتزم ألمانيا والتشيك والنمسا تحسين شبكة السكك الحديدية الرابطة بين الدول الثلاث.

وقال أناك فيرلمان، مفوض الحكومة الألمانية لشؤون السكك الحديدية، إنه تم إعداد نص إعلان النوايا المشترك وسيتم التوقيع عليه في العام الحالي.

وأوضح فيرلمان أن النص يتضمن التوسع والتشييد الجديد لطرق حديدية في الممر الرابط بين برلين ودريسدن وبراغ وفيينا.

وفي رده على استجواب من حزب الخضر في البرلمان، قال فيرلمان إن من المنتظر أن تبدأ مفاوضات في العام الحالي حول معاهدة رسمية لإنشاء خط حديدي مزمع بين دريسدن وبراغ.

ومن المنتظر أن يقلص الخط الجديد مدة السفر بين برلين والعاصمة التشيكية من أكثر من أربع ساعات إلى ساعتين ونصف الساعة.

واعتبارا من منتصف يونيو المقبل، سيتم إعادة تشغيل الخط الحديدي المباشر الرابط بين برلين وبراغ وفيينا، وذلك بعد عدة سنوات من التوقف.