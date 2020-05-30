احتجاجات جديدة في ألمانيا ضد قيود كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يعتزم نشطاء ألمان تنظيم مظاهرات في عدة مدن ألمانية اليوم السبت احتجاجا على القيود المفروضة على الحياة العامة في ظل جائحة كورونا.

ومن المقرر تنظيم مسيرات في المدن الرئيسية بأنحاء البلاد، وبينها برلين وشتوتجارت وكولونيا وميونخ. ويطالب المتظاهرون بإنهاء جميع القيود، التي يرون أنها تنتهك حقوقهم الأساسية.

وغالبا ما تستغل جماعات يمينية متطرفة هذه المظاهرات. وتتوقع بعض المدن خروج مظاهرات مضادة مناهضة للمتطرفين وأصحاب نظريات المؤامرة.

وفي برلين، حيث تم رفع القيود المفروضة على عدد المشاركين في الاحتجاجات، تستعد الشرطة لمواجهة احتجاجات في العديد من المواقع الشهيرة مثل بوابة براندنبورج ومبنى الرايخستاج.

وقال مسؤولون في شتوتجارت إن هناك سلسلة كاملة من المظاهرات مخطط لها يومي السبت والأحد في المدينة، ومعظمها ضد القيود المتعلقة بكورونا.

وشهدت ألمانيا سلسلة من الاحتجاجات ضد إجراءات الإغلاق والقيود الأخرى المعمول بها لمكافحة الوباء خلال الأسابيع الماضية.