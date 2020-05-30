القبض على 4 أشخاص في مظاهرات مناهضة لسياسة كورونا غرب ألمانيا

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ألقت الشرطة الألمانية القبض على أربعة أشخاص في مظاهرات مناهضة لسياسة كورونا في مدينة فرانكفورت غربي البلاد.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت إنه تم القبض على شخصين بسبب إزعاج قوات الشرطة ومهاجمتها، وتم القبض على ثالث لتعديه على حرمة منزل والقبض على الرابع بسبب إحداث اضطراب في أحد التجمعات.

وحررت الشرطة محاضر غرامات مالية بحق خمسة أشخاص لمخالفتهم قواعد التباعد وارتداء الكمامة.

وصرح المتحدث باسم الشرطة بأن غالبية المظاهرات في المدينة اتسمت بالطابع السلمي.

وبلغ إجمالي المتظاهرين في فرانكفورت اليوم نحو 550 شخصا، وذكرت الشرطة أنه ليس كل التجمعات كانت مناهضة لسياسة كورونا.

وشارك في أكبر تجمع نحو 250 شخصا احتجاجا على قيود كورونا.

ووقعت مصادمات في مظاهرة أخرى بين متظاهرين معارضين للقيود وآخرين مؤيدين لها، وقد فصلت الشرطة بين المجموعتين.