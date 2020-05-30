أكد طارق رحمي، محافظ الغربية، التصد بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.

وأوضح عادل داوود رئيس حي أول طنطا، أنه تم إحالة 20 مخالفة بناء في حي أول طنطا للنيابة العسكرية، وذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائي المخالف للقانون.

وأضاف "داوود"، أنه تم إزالة فورية لدور تاسع علوي، امتداد شارع النادي من السريع، من خلال الحملة المكبرة التي تم تنفيذها اليوم بنطاق الحي.