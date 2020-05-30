برلين ولوفتهانزا تتوصلان إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي بشأن خطة إنقاذ شركة الطيران

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توصل مفاوضون من الحكومة الألمانية وشركة "لوفتهانزا" للطيران إلى تسوية مع الاتحاد الأوروبي بشأن النقاط الأساسية لخطة إنقاذ لشركة الطيران الألمانية بقيمة مليارت، حسبما قالت الحكومة في وقت مبكرمن اليوم السبت.

وقد اتفق الاتحاد الأوروبي وبرلين قبل أيام على خطة الإنقاذ المرتقبة والتي تبلغ قيمتها 9 مليارات يورو (8ر9 مليار دولار) لمساعدة شركة الطيران على التكيف مع الخسائر الناجمة عن وباء فيروس كورونا.

وبموجب التسوية، ستضطر لوفتهانزا إلى التخلي عن عدة مواضع للإقلاع والهبوط في فرانكفورت وميونخ.

ويجب أن يوافق مجلس الإشراف على لوفتهانزا وهيئة مراقبة المنافسة بالمفوضية الأوروبية بشكل كامل على اتفاق الإنقاذ.