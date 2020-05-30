 الصينيون بين سائحي 29 دولة مسموح لهم بزيارة اليونان بدءا من منتصف يونيو - بوابة الشروق
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الصينيون بين سائحي 29 دولة مسموح لهم بزيارة اليونان بدءا من منتصف يونيو

(د ب أ)
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 3:11 ص | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 3:11 ص

ذكرت وزارة السياحة اليونانية في بيان أنه سوف يتم السماح للسائحين من 29 دولة بدخول أثينا وثيسالونيكي جوا بدءا من 15 يونيو.

وجاء في بيان الوزارة الذي تلقته وكالة أنباء "بلومبرج" عبر البريد الإلكتروني اليوم الجمعة أن القائمة تستند إلى الملف الوبائي للدول التي يأتي منها السائحون.

والدول هي ألبانيا وأستراليا والنمسا ومقدونيا الشمالية وبلغاريا وألمانيا والدنمارك وإستونيا واليابان وإسرائيل والصين وكرواتيا وقبرص ولاتفيا ولبنان وليتوانيا ومالطا ومونتينيجرو ورومانيا ونيوزيلندا والنرويج وكوريا الجنوبية والمجر وصربيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك وفنلندا.

وسوف تضاف دولا أخرى إلى القائمة بدءا من يوليو.


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