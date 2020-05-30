أسهم أوروبا تتراجع في ظل ترقب رد ترامب على الصين

انخفضت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، إذ يساور المستثمرين القلق ترقبا لرد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الصين على خلفية قانونها للأمن القومي في هونج كونج، مما يقلل بريق صعود الأسهم في مايو أيار.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة، إذ قادت الخسائر قطاعات السفر والترفيه والبنوك صناعة السيارات التي كانت الأفضل أداء خلال الأسبوع.

وقال ترامب إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا بشأن الصين في وقت لاحق يوم الجمعة. ويخشى المستثمرون من رد أمريكي من شأنه إحداث المزيد من التوتر في العلاقات الصينية الأمريكية وتثبيط آفاق التعافي الاقتصادي من الركود الذي أدى إليه فيروس كورونا.

وسجل ستوكس 600 صعودا بنسبة ثلاثة بالمئة في مايو أيار بدعم من آمال في تعاف اقتصادي عالمي، إذ أطلق صناع السياسات العنان لبرامج تحفيز وبدأت بعض الدول الخروج من إجراءات العزل العام.

وكان المؤشر داكس الألماني، الذي تشكل أسهم شركات السيارات ثقلا عليه، الأفضل أداء بارتفاع شهري 6.8 بالمئة، إذ اشترى الكثير من المستثمرين في الأسهم المتضررة المرتبطة بالدورة الاقتصادية بعد تحسن البيانات الاقتصادية.