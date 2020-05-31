ادوريز يخضع لجراحة ناجحة بعد 10 أيام من اعتزال كرة القدم

خضع المهاجم الإسباني اريتز ادوريز لعملية جراحية ناجحة اليوم السبت لاستبدال مفصل الفخذ الأيسر ، وهو الأمر الذي تسبب في اعتزاله كرة القدم الاسبوع الماضي.



وأجرى ادوريز /39 عاما/ الجراحة في مستشفى جامعة ديكسيوس في برشلونة وسارت العملية بنجاح.



ونقلت وكالة أنباء "أوروبا برس" بيان مستشفى ديكسيوس الذي جاء فيه "العملية سارت بشكل طبيعي ولا يوجد أي مضاعفات، سيمكث في المستشفى بين أربعة وخمسة أيام وربما يعود لمنزله يوم الأربعاء المقبل".



وأعلن أدوريز اعتزاله قبل عشرة أيام بعد أن سجل 141 هدفا في 296 مباراة مع أتلتيك بلباو الإسباني وذلك بعد غيابه عن الملاعب لفترة طويلة بسبب إصابته في مفصل الورك.



وذكر أدوريز عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : "في أوقات كثيرة كنت أقول أن كرة القدم ستتركك قبل أن تتركها".



وأضاف :" يوم أمس أخبرني الأطباء أن أذهب للجراح عاجلا وليس أجلا من أجل الحصول على طرف صناعي لاستبدال مفصل الورك، ومحاولة ممارسة حياتي اليومية قدر الإمكان لسوء الحظ جسدي قال كفى".



وتابع :" لا أستطيع مساعدة زملائي بالطريقة التي أريدها، ولا بالطريقة التي يستحقونها، هذه هي حياة الرياضيين المحترفين بسيطة، بسيطة للغاية".



ويعتبر أدوريز ثاني أكثر اللاعبين الإسبان تسجيلا للأهداف في القرن الحادي والعشرين بعد ديفيد فيا.



وكان أدوريز المولود في سان سيباستيان ، لعب لبلباو لكنه قضى بعض الوقت في أندية بلد الوليد وريال مايوركا وبلنسيه قبل أن يعود لبلباو في عام 2012 مقابل 5ر2 مليون يورو.



.وسجل ادوريز خلال مسيرته 285 هدفا في 780 مباراة، كما أرتدى قميص المنتخب الإسباني في 13 مباراة، وأصبح أكبر لاعب يتمكن من هز الشباك بقميص الماتادور بعمر 35 عاما و 275 يوما وذلك خلال المباراة أمام منتخب مقدونيا في نوفمبر عام 2016.