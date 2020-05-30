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فيديو.. وزيرة الصحة: المصابون بكورونا من الأطقم الطبية يحصلون على أعلى مستوى من العلاج

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
هدى أمين
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 7:27 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 7:27 م

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن لدى الوزارة بروتوكول واضح للتعامل مع الأطقم الطبية منذ اليوم الأول في مكافحة كورونا، مشيرة إلى تخصيص نحو 20 سريرًا خاص بالمصابين من الأطقم الطبية بالفيروس المستجد في كل مستشفى عزل.

وأضافت «زايد» في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية يحصلون على أعلى مستوى من العلاج.

وتابعت : «العالم كله بيحمي الأطقم الطبية بمستلزمات الوقاية بس، إحنا بنحميه بمستلزمات الوقاية وتحاليل قبل وبعد دخوله للمستشفى لتأدية مهامه»، مشيرة إلى الدعم الموجه من قبل القيادة السياسية للأطقم الطبية، والتشديد على حمايتهم وضمان سلامتهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و34 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 22 ألفًا و82 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 6237 حالة، من ضمنهم 5511 متعافيًا.

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