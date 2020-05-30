أعرب الملحن وليد سامي، عن سعادته بنجاح تتر نهاية مسلسل «البرنس» بعنوان «مفيش حاجة صعبة»، متوجهًا بالشكر للفنان أحمد سعد كقيمة كبيرة وضعت الثقة في تلحينه.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «الأولى»، صباح السبت، أنه انجذب لموضوع الأغنية عندما قرأها للمرة الأولى، لافتًا إلى أنه صمم بدايات لحنها أثناء تواجده في الأستوديو وأرسله إلى «سعد» على تطبيق «واتساب».

وأشار إلى أن «سعد» أشاد بالأغنية وقرر تسجيلها فورًا بعد الاستماع إلى اللحن، موضحًا أن الأغنية كانت مصممة للألبوم الغنائي الذي سيطرحه الفنان في بادئ الأمر.

وأوضح أنه لم يصدق عندما دعاه أحمد سعد إلى منزله وأخبره بأن الأغنية ستكون تترًا لبداية «البرنس»، قائلًا إنهم غيروا زمن الأغنية لتصبح أربع دقائق بدلًا من خمسة، فضلًا عن تسجيلها أربع مرات لتخرج بالشكل النهائي.

وتوجه بالشكر للعازفين المشاركين بالأغنية، وخاصة في ظل تعبهم لتقديم الأغنية بشكلها النهائي، معربًا عن تقديره للشاعر محمد المصري، والموزع عمرو الخضر.

يذكر أن مسلسل «البرنس» من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة: محمد رمضان، ونور اللبنانية، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وإدوارد، ودنيا عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة «البرنس» ورضوان البرنس الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، ويعمل «عامل دوكو» في ورشة والده يجد نفسه مسؤولًا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم عبد المحسن ويجسده إدوارد، وفتحي «أحمد زاهر»، و«نورا» ريم سامي.