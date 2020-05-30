قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة سيستمر حتى يوم غد الأحد، مشيرة إلى تعرض البلاد لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من يوم الاثنين.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلاد»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، صباح السبت، أن الموجة الحارة ستستمر من الاثنين حتى الأربعاء، لافتة إلى وصول درجة الحرارة إلى 35 درجة يوم الاثنين، و37 درجة يوم الثلاثاء، وترتفع إلى 40 يوم الأربعاء.

وأشارت إلى انكسار الموجة الحارة يوم الخميس، ذاكرة أن بداية فصل الصيف سيكون يوم 21 يونيو الجاري، فضلًا عن أن تغير وارتفاع درجة الحرارة لن يكون ارتفاعًا كبيرًا.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالأرصاد، أن نسبة الرطوبة لم ترتفع الأيام الماضية بشكل كبير، ونسبتها تتراوح ما بين 60% إلى 70% خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وما بين 30% إلى 40% خلال ساعات النهار.