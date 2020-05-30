جمعية التجار الجزائريين تطالب بفتح المحلات بسبب الأزمة الاقتصادية جراء كورونا

طالبت اليوم الجمعة، الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين الجزائريين، الحكومة، بـ"عودة النشاطات الاقتصاديّة والسماح بفتح محلّات التجارة والحرف والخدمات، في ظل تمديد اجراءات الحجر المنزلي" حسب البيان الصحفي الذي نشرته.

واعتبرت جمعية التجار، حسب ذات المصدر مطلبها بالشرعي في "سبيل التخفيف من المصاعب الاجتماعيّة والمحافظة على مناصب الشّغل و حماية المؤسّسات، حيث أن عودة النشاطات الاقتصاديّة لا يتعارض مع اجراءات الحجر و لا مع الالتزام بشروط الوقاية."

وأعلنت ذات الجهة "عن الشروع عبر لجنة ورشات الخياطة (بداية من شهر يونيو 2020) في صناعة الأقنعة الواقية (الكمّامات) مع امكانيّة البيع المباشر و كذا عن طريق المحلات التجاريّة المرخّص لها على ان تكون تلك الأقنعة حسب المقاييس المطلوبة وبالسّعر المناسب".

وأردف المصدر "عمليّات التّحسيس (التوعية) متواصلة عبر كامل فروع الجمعيّة في جميع الولايات ضدّ انتشار الفيروس (كوفيد 19) والتقيّد بشروط الوقاية خاصّة لبس الأقنعة الواقية (الكمّامات) والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في التعاون مع الهيئات الرّسميّة وجمعيّات المجتمع المدني".