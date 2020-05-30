عميد كلية الدراسات الإسلامية: «الدعاء» سلاح المسلم وحصنه ضد الأوبئة

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في مصر يوميا، رغم إجراءات الحظر والإغلاق التي فرضتها الحكومة، ونتيجة ذلك؛ تزايدت مخاوف الكثيرين من الإصابة بالعدوى.

وفي تصريحات خاصة لـ"الشروق"، قال الدكتور عوض إسماعيل عبدالله، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية وأستاذ اللغويات بجامعة الأزهر الشريف، إن "الدعاء" هو سلاح المسلم وحصنه ضد الأوبئة وتقلبات الدهر، ولكن يجب أن يأتي مع الأخذ بالأسباب، باتباع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

وأضاف إسماعيل، أن الأدعية التي وردت عن رسول الله كثيرة، والأفضل أن يدعو الإنسان ربه بما تيسر له في نفسه، بمعنى أن يدعوه بالكلمات التي وردت في عقله.

ولفت إلى أن أهم شيء في الدعاء هو "اليقين بأن الله سيغيث المؤمن"، فقد روى أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة"، موضحا أن الله لا يقبل الدعوة من قلب غافل لاهي.

وأشار إسماعيل إلى وجود بعض الأدعية المستحبة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحصن بها، منها دعاء: "اللهم رب الناس، اذهب البأس، اشفه وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما"، ودعاء: "أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة"، ودعاء: "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم".

وتابع: وعند الخروج من المنزل، يستحب ترديد دعاء: "بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله"، وأيضا يستحب قول "اللهم اجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، اللهم لطفك، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء".

وأضاف أن الرقية بقراءة سورة الفاتحة نافعة جدا، مستشهدا بقصة وردت في التاريخ الإسلامي، عندما هبطت سرية من سرايا المسلمين كان بها بعض الصحابة، في إحدى القرى، ووجدوا فردا من أهلها مصاب بلدغة عقرب، فطلب الرجل الرقية من أحد الصحابي، ففعلها بقراءة سورة الفاتحة، فبرأ الرجل وشفي بإذن الله تعالى".

وأخيرا، لفت إسماعيل إلى أن الاستغفار هام جدا للمسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "إن أبخل الناس هم من يبخلون بالدعاء إلى الله".