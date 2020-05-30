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الأمن العراقي يعلن مقتل إرهابي وإصابة آخر في كركوك

د ب أ
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 11:03 ص | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 11:03 ص

أعلنت خلية الأعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، مقتل إرهابي وإصابة آخر في كركوك -250 كم شمالي بغداد-.

وقالت خلية الإعلام، في بيان صحفي أورده موقع "السومرية نيوز" اليوم، إن "إرهابيا قتل وأصيب آخر بعد محاولتهما التقرب باتجاه قرية المقام ضمن قاطع الفوج الثاني في اللواء الآلي بالفرقة الآلية بمحافظة كركوك".

وأضافت أنه "تم الاشتباك معهما ومازالت القوات الماسكة للأرض تبحث عن الإرهابي المصاب"، مشيرة إلى "العثور على سلاح الإرهابي المقتول وهو بندقية كلاشنكوف وقاذفة RBG7".

ولايزال تنظيم داعش يشن هجمات داخل العراق رغم إعلان الحكومة عن القضاء على التنظيم عسكريا في أواخر عام 2017.

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