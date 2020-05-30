 رئيس «القضاء الأعلى» يقرر عودة العمل بمحكمة النقض بدءا من اليوم.. ويتفقد المحكمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس «القضاء الأعلى» يقرر عودة العمل بمحكمة النقض بدءا من اليوم.. ويتفقد المحكمة

محكمة النقض
محكمة النقض
محمد فرج
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 1:07 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 1:07 م

المستشار عبد الله عصر يشدد على تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضي وخدمة المتقاضين

قرر المستشار عبد الله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى، معاودة العمل بدوائر محكمة النقض تدريجيا بدءا من صباح اليوم السبت، وذلك أثناء تفقده قاعات المحكمة للاطمئنان على الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقد عصر، برفقة مساعديه، اليوم، قاعات المحكمة للاطمئنان على إجراءات التعقيم واتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشددا على جميع المسؤولين بالمبنى ضرورة اتباع كافة التعليمات والإجراءات بحسب توجيهات الرئيس السيسي وقرارات رئيس مجلس الوزارء فى ذلك الشأن.

كما تابع عصر سير العمل بالأقسام الإدارية بالمحكمة، وأطلع على عمل مركز المعلومات القضائية وسير العمل به لتسهيل المهمة على المتقاضين، وذلك من خلال تفعيل الوسائل الحديثة للتقاضي وخدمة المتقاضين، وذلك حسبما صرح المستشار محمد رضا حسين نائب رئيس محكمة النقض المستشار الإعلامي لرئيس المحكمة.

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