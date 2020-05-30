وزير العدل الأمريكي: متطرفون تسللوا وسط الاحتجاجات وأشعلوا أعمال عنف

قال وزير العدل الأمريكي، وليام بار، إن أعمال العنف التي شهدتها مناطق عدة كانت من تخطيط وقيادة مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم للعنف، بحسب «سكاي نيوز عربية».

وأكد وزير العدل الأمريكي، في بيان مساء اليوم الخميس، أن عناصر متطرفة عنيفة هي المسؤولة عن أعمال الشغب، التي تحدث في العديد من مدن أمريكية، بعدما تسللت وسط الاحتجاج السلمي.

أضاف بار: «مجموعات من المتعصبين والمحرضين المندسين يستغلون الوضع لمواصلة تنفيذ أجندتهم للعنف.. تجاوز حدود الولاية للمشاركة في أحداث الشغب العنيفة هي جريمة اتحادية، وسنطبق تلك القوانين“.

كانت احتجاجات انطلقت بعد وفاة الأمريكي من أصول أفريقية، جورج فلويد، في مينيابوليس، على يد ضابط شرطة في فيديو تم تداوله بشكل واسع، وحدثت أعمال شغب في بعض الاحتجاجات، أمس الجمعة في المدن الأمريكية الكبرى.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شرطي يجثم بركبته فوق رقبة الضحية لمدة ست دقائق، في الوقت الذي يستغيث الأخير متوسلًا: «لا أستطيع التنفس»، قبل أن يفقد وعيه وتنقله سيارة إسعاف إلى المستشفى حيث قضى نحبه.