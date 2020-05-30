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احتفل لاعبو ليفربول الإنجليزي، وعلى رأسهم النجم محمد صلاح، بعيد ميلاده ستيفين جيرارد أسطورة الريدز والقائد التاريخي لليفر.

وقام لاعبو الريدز بالغناء لجيرارد خلال تدريبات اليوم السبت، وغنى صلاح باللهجة المصرية وسط حالة من السرور بين لاعبي الليفر.

وأتم ستيفن جيرارد اليوم السبت، عامه الـ40، حيث يعد لاعب وسط الليفر، أحد أهم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

واستطاع جيرارد التتويج مع ليفربول بالعديد من الألقاب، على رأسها لقب دوري أبطال أوروبا في اسطنبول على حساب ميلان عام 2005.

جدير بالذكر أن لاعبي ليفربول خاضوا تدريبات اليوم استعدادا لعودة منافسات الدوري الإنجليزي والتي مقرر لها 17 يونيو المقبل، ويحتاج الريدز للفوز في مباراتين فقط لحسم لقب البريميرليج لصالحه دون النظر لنتائج المنافسين.