«زايد»: الدفع بقوافل متنقلة لإتاحة علاج للحالات البسيطة المصابة بكورونا وإرشادات للمخالطين

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن «هناك بروتوكول واضح لعلاج فيروس كورونا، تم نشر تفاصيله على موقع وزارة الصحة ومتداول في كل مكان بشكل صحيح»، مشيرة إلى إتاحة خدمة مكافحة الفيروس المستجد في 376 مستشفى، «حيث أصبح كل حي ومركز في المحافظات متاح به خدمة مكافحة كورونا».

وأضافت «زايد» خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن هناك 5300 وحدة صحية متاح بها علاج للحالات البسيطة المصابة بكورونا، موضحة أنه من الممكن أن يتناول منها المريض قبل ذهابه إلى المستشفيات؛ لإجراء الفحوصات.

وأشارت إلى الدفع بقوافل من عربات متنقلة في الأحياء، والتي تتيج علاج للحالات البسيطة لكورونا وإرشادات خاصة بالمخالطين وعلاج لهم أيضًا، لافتة إلى أن القاهرة وحدها متاح بها 65 عربة متنقلة منهم.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، تسجيل 1289 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» و34 وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 22 ألفًا و82 إصابة في مصر.

وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد ارتفعت لتصبح 6237 حالة، من ضمنهم 5511 متعافيًا.