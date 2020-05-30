مقتل اثنين من موظفي قناة تلفزيونية فى انفجار بأفغانستان

قتل شخصان يعملان لدى قناة تلفزيونية محلية عندما اصطدمت قنبلة مزروعة على جانب طريق بسيارتهما، في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم السبت، حسب بيان صدر عن وزارة الشؤون الداخلية الأفغانية.

وأفادت تقارير إعلامية غير مؤكدة بأن أحد القتيلين كان يعمل مراسلا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مروة أميني، إن أربعة موظفين آخرين يعملون لدى قناة "خورشيد تي في" أصيبوا في ذلك الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وتعرضت المحطة نفسها لهجوم مماثل العام الماضي عندما تم استهداف أحد سياراتها في كابول، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثلاثة آخرين. وحمّلت وزارة الشؤون الداخلية، حركة طالبان حينها مسؤولية الهجوم، لكن لم تعلن الحركة عن مسؤوليتها.

ويعتبر المحتوى الذي تقدمه القناة ليبراليا مقارنة بقوات محلية أخرى في أفغانستان، وسط انتقادات من جانب الإسلاميين الأصوليين.