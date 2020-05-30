 بوتين: ضرورة التعامل بحرص بعد رفع قيود كورونا تدريجيا من أجل العودة للعمل - بوابة الشروق
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بوتين: ضرورة التعامل بحرص بعد رفع قيود كورونا تدريجيا من أجل العودة للعمل

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 4:07 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 4:07 م

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على ضرورة التعامل بحرص بعد رفع بعض القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، من أجل العودة للعمل.

وقال بوتين، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت، إن: "العديد من البلدان رفعت القيود، لكنها أعادت فرضها من جديد"، مضيفا: "نحتاج أن نفهم، مع الأطباء، كيف نعمل معا في هذا الاتجاه".

وسجلت موسكو، التي تعتبر أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، اليوم 3 آلاف و599 حالة شفاء من "كوفيد-19" مقابل 2367 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح هذا سادس يوم على التوالي يفوق فيه عدد المتعافين عدد المصابين.


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