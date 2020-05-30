سيدة ليسوتو الأولى السابقة مطلوبة في اتهامات بالقتل

تبحث الشرطة عن سيدة ليسوتو الأولى السابقة،ميساياه تابان، المتهمة في جريمة قتل، بعد أن ألغت إحدى المحاكم حكما بإطلاق سراحها بكفالة، طبقا لما ذكره نائب مفوض الشرطة اليوم السبت.

وكان قد تم إلقاء القبض على ميساياه تابان في يناير الماضي ووجهت لها اتهامات بقتل الزوجة الأولى السابقة لزوجها، الذي كان رئيس الوزراء آنذاك، توماس تابان. وتم إطلاق سراحها لاحقا بكفالة.

وألغت المحكمة العليا أمس الجمعة الإفراج عن ميساياه بكفالة، بعد أن طعنت الشرطة في قرار سابق، قائلة إنها يمكن أن تغادر البلاد قبل محاكمتها. وشمل الاستئناف أيضا شهادة شهود، تقول إنهم يخشون على حياتهم إذا تم الإفراج عن تابان بكفالة.

وقال نائب مفوض الشرطة، باسيكا موكيتي إن رجال الشرطة توجهوا إلى منزل ميساياه تابان لإبلاغها بشأن قرار المحكمة وإعادة القاء القبض عليها، لكنها لم تكن هناك. ولم يتم العثور عليها بعد.

ورئيس الوزراء السابق يخضع أيضا لتحقيق بشأن جريمة القتل. واستقال من منصبه في 19 مايو الجاري، بعد تصاعد الدعوات لاستقالته .

وكانت ليبوليلو تابان قد قتلت في عام 2017، وتزوجت ميساياه من توماس تابان بعد ذلك ببضعة أسابيع.