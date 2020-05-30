دي مايو: إيطاليا تشعر أنها أقل حظا في المنافسة الأوروبية على استئناف السياحة

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تشعر بأنها أقل حظا في المنافسة بين الدول الأوروبية على استئناف عمل السياحة؛ بسبب المخاوف المستمرة من فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد هناك.

وشدد دي مايو في منشور عبر موقع فيسبوك اليوم السبت على أن بيانات الإصابات في إيطاليا كانت معلنة دوما وتعهد بأن إيطاليا ستتصرف "بأقصى قدر من الشفافية" عندما تستقبل السياح مرة أخرى.

وأضاف: "لن نقبل إدراجنا في القائمة السوداء وليس لدينا ما نخفيه".

وذكر في المنشور أن الإيطاليين تتم معاملتهم بقلة احترام، "إذا فكر أي شخص في معاملتنا كمستشفى، فليعلم أننا لن نظل صامتين." لقد نفد صبرنا.

وينظم دي مايو حملة من أجل إعادة فتح الحدود عبر الاتحاد الأوروبي بشكل موحد في 15 يونيو ويخطط للضغط من أجل هذه الخطة في زيارات أولها إلى ألمانيا يوم الجمعة المقبل، تليها رحلتين إلى سلوفينيا واليونان.