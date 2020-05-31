ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بقرية في الشرقية

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ضبط صاحب محل مكبرات صوت، حال لإقامته حفل عرس بإحدى قرى مركز منيا القمح بالشرقية.
وتم صرف الأهالى المتواجدين بالحفل، والتحفظ على 4 سماعات وجهاز تشغيل السماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية.