 ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بقرية في الشرقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط صاحب محل مكبرات صوت لإقامته حفل عرس بقرية في الشرقية

مصطفى عطية:
نشر فى : السبت 30 مايو 2020 - 11:50 م | آخر تحديث : السبت 30 مايو 2020 - 11:50 م

ضبط صاحب محل مكبرات صوت، حال لإقامته حفل عرس بإحدى قرى مركز منيا القمح بالشرقية.

وتم صرف الأهالى المتواجدين بالحفل، والتحفظ على 4 سماعات وجهاز تشغيل السماعات، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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