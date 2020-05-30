ترامب يبحث عقد قمة مجموعة السبع مع ماكرون في اتصال هاتفي

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قال البيت الأبيض، اليوم السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مسألة عقد القمة التالية لمجموعة السبع في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يشار إلى أن ترامب يعتزم، بعد فترة من الأخذ والرد، عقد القمة مع زعماء المجموعة في نهاية يونيو المقبل في واشنطن.

ومن المرجح ألا تسافر المستشارة الألمانية انجيلا ميركل إلى أمريكا لحضور القمة بسبب أزمة كورونا.

وحسب التصريحات الصادرة عن قصر الإليزيه، فإن ماكرون لديه استعداد للمشاركة في القمة إذا سمحت الظروف الصحية بهذا.

وتداولت أقوال إن ماكرون/42 عاما/ مهتم بالحفاظ على وحدة الأوروبيين وضمان حضور الجميع.

وذكر الإليزيه أن الأمر متروك للولايات المتحدة، التي تتولى القيادة الدورية للمجموعة، لتحديد الشروط الخاصة باجتماع القمة.