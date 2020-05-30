تمكن حوالي مئتين من ممثلي قطاع الصناعة الألمانية وذويهم من العودة إلى الصين اليوم السبت بعدما علقوا لفترة في ألمانيا بسبب جائحة كورونا.

وحطت رحلة العائدين الخاصة، التي تديرها شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران، في مدينة تيانجين الساحلية بشمال شرق الصين.

ونظمت الرحلة الغرفة التجارية الألمانية في الصين بمساعدة السفارتين الصينية والألمانية.

ومن المرجح أن يخضع العائدين للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بحسب المنطقة التي سيتوجهون إليها داخل الصين.

وفي ظل تسارع وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في أنحاء أوروبا في مارس، أغلقت الصين حدودها أمام المواطنين الأوروبيين وأوقفت تأشيرات الدخول لمنع دخول إصابات من الخارج.

ونتيجة لذلك، تقطعت السبل بممثلي الشركات وذويهم، الذين عادوا إلى ألمانيا خلال موجة الفيروس السابقة في الصين. وظهر الفيروس لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي. ولا تسجل الصين اليوم تقريبا إصابات جديدة، لكنها تخشى حاليا أن تتسلل إليها إصابات من الخارج.

كما تقطعت السبل بالعديد من المواطنين الصينيين وأسرهم في ألمانيا. وأعرب نحو 2500 شخص عن اهتمامهم بالعودة إلى الصين في إطار برنامج طيران خاص.